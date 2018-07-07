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بترول اسيوط يخوض ثاني مبارياته الودية أمام الشرقية للدخان

السبت 07/يوليه/2018 - 08:12 م
بترول اسيوط يخوض ثاني مبارياته الودية أمام الشرقية للدخان
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رجب عبدالستار
 
يخوض الفريق الأول بنادي بترول اسيوط تحت قيادة المدير الفني محمد عبد السميع غدا مباراة ودية أمام فريق الشرقية للدخان على ملعب الأخير في الساعة الرابعة والنصف عصراً.

وتعد مباراة الدخان هي المباراة الثانية التي يخوضها الفريق الأسيوطي منذ بداية فترة الإعداد وكانت أولي مبارياته أمام مركز شباب القوصية وانتهت بفوز الفريق بأربعة أهداف مقابل هدف.


ويلعب البترول في المجموعة الثالثة للقسم الثالث بالصعيد وتأهل خلال الموسم الماضي إلي دورة الترقي وكان قريبا من الصعود للممتاز "ب".

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