«معلول» يشارك في التدريبات الجماعية لأول مرة





علي معلول؛ لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي، شارك في التدريبات الجماعية مساء اليوم، السبت، بعد وصوله إلى فندق الإقامة مساء أمس، وانتظم في معسكر الفريق في كرواتيا.





وشارك «معلول» مع منتخب تونس في نهائيات كأس العالم المقامة حاليا في روسيا.



