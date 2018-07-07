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"عبدالمعطى" ممثلا للحكومة المصرية في مؤتمر حماية المنافسة بجنيف

السبت 07/يوليه/2018 - 08:08 م
عبدالمعطى ممثلا للحكومة المصرية في مؤتمر حماية المنافسة بجنيف
أرشيفية
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دعاء عبد الحليم
 
تعقد بالعاصمة السويسرية جنيف اجتماعات الدورة الثالثة لفريق الخبراء الحكوميين فى مجال المنافسة وحماية المستهلك خلال يومى 9-10 يوليو بمقر منظمه الأمم المتحدة للتجارة والتنمية – اونكتاد الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

ويشارك اللواء دكتور راضي عبد المعطى – رئيس جهاز حماية المستهلك ممثلًا عن الحكومة المصرية فى اجتماع المنظمة المشار إليه، حيث يناقش الاجتماع الموضوعات الخاصة بحماية المستهلك وعلى رأسها مساهمة حماية المستهلك في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، ومراجعة بناء القدرات والمساعدات الفنية بشأن سياسات وقوانين حماية المستهلك وحضور عرض نظم تسوية المنازعات والتعويض، ومناقشة تقرير مجموعة العمل الخاصة بالتجارة الإلكترونية وحماية المستهلك، وبحث إجراءات سلامة المنتجات الغذائية.

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