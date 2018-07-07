طارق فهمي: أمريكا قد تبحث عن مبادرة بديله لصفقة "القرن"

قال الدكتور طارق فهمي، أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الأمريكية، إن مصر رفضت أن تكون منطقة "أبوديس" العاصمة البديلة لفلسطين، مشيرًا إلى أن مصر رفضت صفقة "القرن" بشكل قاطع.



وأضاف "فهمي"، خلال حواره على فضائية "صدى البلد"، مساء السبت، أن مصر أكدت على أن حل الدولتين هو الحل الأمثل للقضية الفلسطينية، لافتًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد على ذلك ي قمة الرياض في حضور الرئيس الأمريكي دونالد نفسه.



وأشار إلى أن أمريكا قد تبحث عن صفقة بديله لصفقة "القرن" تسمى بصفقة "غزة أولًا" من خلال إعادة تعميرها، مضيفًا أن أمريكا تواصلت مع قطر للقيام بإتصالات مباشرة بين الإسرائيليين وحركة حماس لتجميد الهدنة بهدف الضغط على مصر والسعودية للقبول بصفقة القرن.







