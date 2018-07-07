قوات الجيش السوري تعثر على مستودعات أسلحة ثقيلة عند معبر نصيب

عثر الجيش السوري خلال إجراء عمليات تمشيط منطقة معبر نصيب الحدودي مع الأردن على عتاد وسلاح حربي ثقيل تركه المسلحون بعد فرارهم.



كما عثرت وحدات الجيش على عربات "بي إم بي" و"بي إر دي إم"، إضافة إلى مستودعات ذخيرة متنوعة بينها قذائف هاون ودبابات وقاذفات مختلفة وذخيرة متوسطة وصغيرة مع مشفى ميداني في أحد أقبية المباني يضم مستودع أدوية مصدرها خارجي، إضافة إلى ورشة لتصنيع العبوات الناسفة وسجن كان المسلحون يستخدمونه لاحتجاز المختطفين.





وتأتي عمليات التمشيط هذه عقب انتشار عناصر من الجيش السوري في المعبر عقب توقيع اتفاق بين الحكومة والجماعات المسلحة في جنوب البلاد.



وسيطرت قوات الجيش خلال الـ24 ساعة الماضية على عدد من المخافر الحدودية في ريف درعا الجنوبي الشرقي وصولا إلى معبر نصيب حيث انتشرت فيه عناصر من الجيش بعد تمشيطه.





وبدأت وحدات الجيش بتأمين الطريق الدولي من درعا باتجاه معبر نصيب حيث تقوم بتمشيط جانبي الطريق وإزالة الحواجز والسواتر الترابية التي أقامتها الجماعات المسلحة.

