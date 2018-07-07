ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

حقيقة اتهام مسلسل "نسر الصعيد" بالسرقة.. كيف رد السيناريست؟

السبت 07/يوليه/2018 - 06:49 م
حقيقة اتهام مسلسل نسر الصعيد بالسرقة.. كيف رد السيناريست؟
مسلسل "نسر الصعيد"
طباعة
الفجر الفني
 

نشر السيناريست محمد دياب مؤلف مسلسل "طايع" تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشف خلالها حقيقة اتهام مسلسل "نسر الصعيد" بالسرقة.
وقال "دياب"، في تدوينته: ""توضيحا للغط اللي حصل حول اتهام مؤلفي مسلسل طايع لمسلسل نسر الصعيد بالسرقة. الموضوع بدأ لما كذا ممثل كنا بنعملهم كاستنج لمسلسل طايع قالولنا إن فيه تطابقا بين الأدوار اللي بنعرضها عليهم وأدوار اتعرضت عليهم في مسلسل نسر الصعيد".

وتابع قائلًا " قررنا نطلب من الرقابه انها تتأكد من الكلام ده بما ان الاعمال كلها بتتعرض عليها قبل ما تاخد تصريح بالتصوير، لكن لما حد سرب الموضوع للصحافة تحول كأنه خناقة مع إن ده محصلش، خاصة إن فيه احترام متبادل بين القائمين علي العملين. والنهاردة الحقيقة بعد عرض  المسلسلات المؤكد إن مفيش ادني تشابه بين العملين". 

يذكر أن مسلسل "طايع" تاليف محمد وشيرين وخالد دياب وإخراج عمرو سلامة وبطولة عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل وسهير المرشدي، أما مسلسل "نسر الصعيد" فهو تأليف محمد عبدالمعطي وبطولة محمد رمضان ووفاء عامر ودرة.
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
0
x
16:00
2
انجلترا
روسيا
x
20:00
كرواتيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 7:06:22 PM