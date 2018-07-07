حقيقة اتهام مسلسل "نسر الصعيد" بالسرقة.. كيف رد السيناريست؟





نشر السيناريست محمد دياب مؤلف مسلسل "طايع" تدوينة على صفحته بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك" كشف خلالها حقيقة اتهام مسلسل "نسر الصعيد" بالسرقة.

وقال "دياب"، في تدوينته: ""توضيحا للغط اللي حصل حول اتهام مؤلفي مسلسل طايع لمسلسل نسر الصعيد بالسرقة. الموضوع بدأ لما كذا ممثل كنا بنعملهم كاستنج لمسلسل طايع قالولنا إن فيه تطابقا بين الأدوار اللي بنعرضها عليهم وأدوار اتعرضت عليهم في مسلسل نسر الصعيد".





وتابع قائلًا " قررنا نطلب من الرقابه انها تتأكد من الكلام ده بما ان الاعمال كلها بتتعرض عليها قبل ما تاخد تصريح بالتصوير، لكن لما حد سرب الموضوع للصحافة تحول كأنه خناقة مع إن ده محصلش، خاصة إن فيه احترام متبادل بين القائمين علي العملين. والنهاردة الحقيقة بعد عرض المسلسلات المؤكد إن مفيش ادني تشابه بين العملين".





يذكر أن مسلسل "طايع" تاليف محمد وشيرين وخالد دياب وإخراج عمرو سلامة وبطولة عمرو يوسف وعمرو عبدالجليل وسهير المرشدي، أما مسلسل "نسر الصعيد" فهو تأليف محمد عبدالمعطي وبطولة محمد رمضان ووفاء عامر ودرة.