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فرنسا VS بلجيكا.. كيف جاءت نتائج المواجهات المباشرة بين "مبابي" و"دي بروين" قبل نصف نهائي المونديال؟

السبت 07/يوليه/2018 - 06:54 م
فرنسا VS بلجيكا.. كيف جاءت نتائج المواجهات المباشرة بين مبابي ودي بروين قبل نصف نهائي المونديال؟
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علاء خليف
 

يستضيف ملعب "سانت بطرسبرج" المواجهة المرتقبة بين منتخبي فرنسا و بلجيكا، ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا، وستقام المباراة في تمام الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 10 يوليو 2018.

 

المنتخب الفرنسي تأهل للدور نصف النهائي بعدما تغلب علي نظيره أوروجواي بثنائية نظيفة، بينما صعد منتخب بلجيكا لهذا الدور بعدما أطاح بالمنتخب البرازيلي خارج البطولة بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1 في دور الثمانية.

 

ويضم المنتخبان البلجيكي والفرنسي مجموعة من أفضل نجوم كرة القدم العالمية والمحترفين في أقوي الدوريات الأوروبية، وسبق وتقابل بعض هؤلاء اللاعبين في مواجهات عدة خلال مشوارهما بالملاعب، وأبرزهم مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسي "كيليان مبابي"، والذي تقابل مع نجم مانشيستر سيتي الإنجليزي "كيفين دي بروين"، في مباراتين ببطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2016/2017، وفاز كل منهما في مباراة، وسجل "مبابي" "هدفين".

 

وجاءت نتائج مواجهات "مبابي" ضد "دي بروين" كالتالي:


موسم 2016/2017

 

-  موناكو (مبابي) 3 – 5 مانشيستر سيتي (دي بروين) .. دوري أبطال أوروبا

-  موناكو (مبابي) 3 – 1 مانشيستر سيتي (دي بروين) .. دوري أبطال أوروبا

المزيد عن: نهائي كاس العالم نصف نهائي المونديال موناكو مانشستر سيتي كأس العالم في روسيا فرنسا وبلجيكا دي بروين باريس سان جيرمان
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