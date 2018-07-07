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العجز التجاري الأمريكي يسجل أدنى مستو له فى عام ونصف في مايو الماضى

السبت 07/يوليه/2018 - 06:50 م
العجز التجاري الأمريكي يسجل أدنى مستو له فى عام ونصف في مايو الماضى
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وكالات
 
انخفض العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام خلال مايو الماضي مع ارتفاع الصادرات لتسجل مستوى قياسيا بدعم من زيادة شحنات فول الصويا و الطائرات التجارية.

وذكرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن العجز التجاري انخفض بواقع 6.6% إلى 43.1 مليار دولار وهو الأقل منذ أكتوبر2016 بعدما أظهرت بيانات أبريل الماضي تعديلا بسيطا لتكشف انخفاض العجز إلى 46.1 مليار دولار بدلا عن 46.2 مليار دولار في القراءة السابقة.
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