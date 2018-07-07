العجز التجاري الأمريكي يسجل أدنى مستو له فى عام ونصف في مايو الماضى

انخفض العجز التجاري الأمريكي إلى أدنى مستوى له في عام ونصف العام خلال مايو الماضي مع ارتفاع الصادرات لتسجل مستوى قياسيا بدعم من زيادة شحنات فول الصويا و الطائرات التجارية.





وذكرت وزارة التجارة الأمريكية اليوم أن العجز التجاري انخفض بواقع 6.6% إلى 43.1 مليار دولار وهو الأقل منذ أكتوبر2016 بعدما أظهرت بيانات أبريل الماضي تعديلا بسيطا لتكشف انخفاض العجز إلى 46.1 مليار دولار بدلا عن 46.2 مليار دولار في القراءة السابقة.