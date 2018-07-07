خالد الجندي: "إزاي أحارب فكر الدواعش في ظل منع الفتوى"

قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الفتوى اجتهاد بشري أي أنها رأي فلماذا تكميم الأراء، متسائلًا: "كيف نحارب داعش، فالمواجهة الأمنية لا تكفي، ولا بد أن يتم الرد على الفكر بالفكر والمنطق بالمنطق والعقل بالعقل".



وتسائل "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "إزاي أحارب داعش بالمنطق والعقل وأنت نمن استخدام العقل في إبداء الفتوى ومناقشة المفتي".



وتابع، أن من يخطئ في الفتوى فينبغي أن يتم محاسبته بالقانون، معقبًا: "أنتو بتدعو الناس لمخالفة القانون بهذه الطريقة، وحتى نصير دولة لا بد لنا من إحترام القانون".



وشدد، على أن قانون التناقض، يعمل على تدمير الإنسان والحضارة والإيمان بالله.

