ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

خالد الجندي: "إزاي أحارب فكر الدواعش في ظل منع الفتوى"

السبت 07/يوليه/2018 - 06:53 م
خالد الجندي: إزاي أحارب فكر الدواعش في ظل منع الفتوى
خالد الجندي
طباعة
رقية جمال
 
قال الشيخ خالد الجندي، الداعية الإسلامي، إن الفتوى اجتهاد بشري أي أنها رأي فلماذا تكميم الأراء، متسائلًا: "كيف نحارب داعش، فالمواجهة الأمنية لا تكفي، ولا بد أن يتم الرد على الفكر بالفكر والمنطق بالمنطق والعقل بالعقل".

وتسائل "الجندي"، خلال تقديمه برنامج "لعلهم يفقهون" على فضائية "dmc"، اليوم السبت: "إزاي أحارب داعش بالمنطق والعقل وأنت نمن استخدام العقل في إبداء الفتوى ومناقشة المفتي".

وتابع، أن من يخطئ في الفتوى فينبغي أن يتم محاسبته بالقانون، معقبًا: "أنتو بتدعو الناس لمخالفة القانون بهذه الطريقة، وحتى نصير دولة لا بد لنا من إحترام القانون".

وشدد، على أن قانون التناقض، يعمل على تدمير الإنسان والحضارة والإيمان بالله.
المزيد عن: مصر خالد الجندي التوك شو اخبار مصر
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
ads
استطلاع رأي
هل تتوقع استقرار الأسعار بعد تولي الحكومة الجديدة؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
0
x
16:00
2
انجلترا
روسيا
x
20:00
كرواتيا
الفجر الرياضي
الفجر الفني
Lafemme
العدد الاسبوعى


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 7:06:19 PM