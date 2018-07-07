ياسمين نيازي وزاب ثروت وكريم محسن يشعلون حفل نادي الجياد بالإسكندرية (صور)

أشعل كلاً من ياسمين نيازي ونجم الراب زاب ثروت والمطرب كريم محسن، مساء أمس، حفل افتتاح إحدى الشركات الخاصة على أرض نادي أصحاب الجياد في سموحة بالإسكندرية.

وأفتتح الحفل كريم محسن بأغنية "نداري ليه" وواصل الغناء لمدة ساعة مع تفاعل الجمهور وسط مجموعة من أغانيه "حلم السنين، مبنساش، وسع وسع، رقم واحد" وأغنية وماله للفنان عمرو دياب.

ثم صعدت الفنانة ياسمين نيازي بأغنية "قليل الحيلة" وواصلت الغناء لمده ساعة وربع وسط مجموعة من أغانيها "سلامات يا هو، يا مستقوي، نهايتي معاك، ياعم الباشا"، وأختتم الحفل نجم الراب زاب ثروت مع تفاعل وصراخ الجمهور مع ألبومه الأخير "المدينة" الذي نال محبة الجمهور.

وقام كل من النجوم الثلاثة بشكر شركة "Live Events" لأصاحبها "ادهم بكري وحسام عبدلله" على تنظيم الحفل والتجهيزات الضخمة، وأختتم الحفل بكلمة رئيس نادي أصحاب الجياد سيد سمره، ووعد أعضاء النادي باستمرار الحفلات الفنية الكبيرة في النادي.