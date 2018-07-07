مراسل "dmc" يكشف سبب حريق مستشفى الحسين (فيديو)

قال الإعلامي محمد سعيد مراسل فضائية "dmc"، إن قوات الدفاع المدني تمكنت من السيطرة على الحريق الذي حدث في الطابق الثالث في مستشفى الحسين الجامعي، لافتًا إلى أن المؤشرات الأولية تتحدث على أن الحريق حدث بسبب ماس كهربائي.



وأضاف مراسل فضائية "dmc"، مساء السبت، أن الحريق لم يصل لغرف المرضى، والوضع الآن هاديء، وقوات الدفاع المدني تعمل الآن على تبريد الأماكن التي إحترقت حتى لا يعود الحريق مرة أخرى.

