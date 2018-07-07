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شيخ الأزهر يوجه بفتح تحقيق عاجل في حريق المستشفى الجامعي

السبت 07/يوليه/2018 - 06:39 م
شيخ الأزهر يوجه بفتح تحقيق عاجل في حريق المستشفى الجامعي
الدكتور أحمد الطيب - شيخ الأزهر الشريف
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محمود الجلاد
 
أعلن الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، عن متابعته للحريق الذي شب عصر اليوم السبت بمستشفى الحسين الجامعي أولا بأول من خلال قيادات الأزهر الموجودة في مقر المستشفى؛ للاطمئنان على المرضى ومتابعة السيطرة على الحريق.

ووجه الطيب، بفتح جميع مستشفيات الأزهر أمام المرضى، وتوجيه جميع سيارات الإسعاف التابعة لمستشفيات الأزهر ومشيخة الأزهر إلى مستشفى الحسين لنقل المرضى إلى المستشفيات البديلة.

كما وجه الإمام الأكبر، بفتح تحقيق عاجل لمعرفة أسباب الحريق ومحاسبة المسؤولين  حسب نتيجة التحقيقات.

المزيد عن: مستشفى الحسين الجامعي شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب الحسين الجامعي
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