العرض الأول والحصري لفيلم "ليل داخلي" على قناة art 22 يوليو

أكد المنتج اشرف تادرس، أن قناة art ستبدأ عرض فيلمه "ليل داخلي" كعرض أول وحصري يوم 22 يوليو الجاري، وذلك بعد مرور ما يقرب من عام على عرضه في دور العرض السينمائي، حيث بدأ عرضه بالسينمات في منتصف أغسطس من العام الماضي.

الفيلم تدور أحداثه في إطار من التشويق والإثارة ويسلط الضوء على بعض القضايا الشائكة مثل بعض العلاقات المشبوهة في الوسط السينمائي، بخلاف تلاعب رأس المال بالحقائق وتزييفها لصالح من يدفع أكثر، ويقوم ببطولته بجانب بشرى كل من أيمن قيسوني ومنى ممدوح ومصطفى يوسف ومحمود حافظ ومحمد يونس ومينا النجار، تأليف شريف عبد الهادي، وإنتاج أشرف تادرس، وإخراج حسام الجوهري.