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"كاريزما باند" تطرح أغنية جديدة بعنوان "عيش"

السبت 07/يوليه/2018 - 06:28 م
كاريزما باند تطرح أغنية جديدة بعنوان عيش
كاريزما باند
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الفجر الفني
 
تطرح "كاريزما باند" أغنية جديدة بعنوان "عيش"، ومن المتوقع أن تشاركها مع جمهورها للمرة الأولى خلال حفل غنائي يقام الاثنين المقبل فى تمام الساعة السابعة والنصف مساءً على ساقية الصاوي.

أغنية "عيش" من كلمات هبة على، وألحان أحمد خالد، وتعد التجربة الثالثة لكاريزما مع الشاعرة هبة على والملحن أحمد خالد، بعد نجاح التجربتين السابقين وهما "روبابيكيا" و"إيد واحدة".

جدير بالذكر أن "كاريزما باند" اشتهر بتقديم أغانيه المختلفة التي تلمس الواقع وتخاطب الجمهور، ونجح فى أن يحتل مرتبة قوية بين العديد من فرق الأندر جراوند.
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