ديلي آلي يعلق على تأهل انجلترا لنصف نهائي المونديال





وصف ديلي ألي لاعب وسط إنجلترا تأهل منتخب بلاده للدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم بروسيا، بعد الفوز على السويد بهدفين نظيفين في الدور ربع النهائي من البطولة.

وقال ألي عقب نهاية المباراة :" إنه إنجاز رائع للفريق، لقد رأينا كيف تساندنا الجماهير وتؤمن بنا في إنجلترا وأعتقد أننا قدمنا مستوى مميز اليوم أيضًا."

وأضاف "التسجيل في بطولة كهذه دائمًا جميل، لا أعلم إن كانت هذه أفضل مبارياتي في البطولة إلا أن التسجيل في حدثٍ كهذا أمرٌ مذهل ولكن وصول الفريق لنصف النهائي هو الأهم."

وعن تألق بيكفورد قال :"بيكفورد يعمل بجد طوال الفترة الماضية، واليوم أثبت أنه من نوعية الحراس الكبار".