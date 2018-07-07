مؤسسة "صناع الخير تجوب المحافظات بالقافلة الطبية المجانية "عنيك في عنينا"اليوم في البحر الأحمر والفيوم(صور)

مؤسسة "صناع الخير" تطلق مبادرة قوافل الخير الطبية المجانية التى تعالج مرضي العيون وتنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية في 10 محافظات بالتعاون مع المصرية للأتصالات وبالتنسيق مع وزارة التضامن كمرحلة أولي، وسيتم تعميمها على باقى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.



في البحر الأحمر إنطلقت اليوم السبت فعاليات قافلة "عنيك فى عنينا" بمدينة حلايب والتى تنظمها مؤسسة صناع الخير بالتعاون مع المصرية للاتصالات WE، وبالتنسيق مع مديرية التضامن الاجتماعى ومحافظة البحر الأحمر.







وقال هانى عبد الفتاح المدير التنفيذى لمؤسسة صناع الخير إن القافلة انطلقت بالتعاون مع المصرية للاتصالات WE وبدأت مهامها فى مدينة حلايب، وقرية رأس حدربة، والتجمعات البدوية المحيطة.



وذكر بيان للمؤسسة، أن القافلة تتحرك غدا الأحد إلى قرية أبو رماد، يليها مدينة شلاتين والتجمعات الصحراوية المجاورة، مضيفا أن الجزء الأول لقافلة حلايب وشلاتين يتضمن الكشف الطبى على أهالى تلك المدن، حيث تستهدف القافلة الكشف عن مسببات العمى ضمن مبادرة "عنيك فى عنينا" وإجراء جميع عمليات العيون الجراحية اللازمة لهم بالمجان بالمنطقة.



وأوضاف البيان؛ أن الجزء الثاني من القافلة يتمثل فى البدء فى إنشاء ورفع كفاءة 8 محطات تنقية مياه بتكلفة مليون جنيه، وذلك ضمن مشروعات صناع الخير التنموية.



فيما صرح المهندس أحمد البحيرى العضو المنتدب والرئيس التنفيذى للمصرية للاتصالات WE، أنهم سعداء بمشاركتهم ورعايتهم فى هذه القافلة التنموية وذلك ضمن استراتيجتنا فى مجال المسئولية المجتمعية والتى تضعها الشركة على رأس أولوياتها، مشيرا إلى أن المصرية للاتصالات شركة وطنية تؤمن إيمانا راسخا بدورها فى خدمة المجتمع وأن هذه الأنشطة بمثابة ترجمة حقيقية لشعار علامتها التجارية الجديدة "إحنا منك".



وأضاف البحيرى أن المفهوم الحقيقى للاهتمام الذى توليه الشركات للمجتمع لا يقتصر فقط على تقديم أفضل الخدمات لعملائها، بل يمتد ليشمل أيضًا المشاركة فى تحمل مسئوليتها تجاه المجتمع الذى تعمل فيه وهو ما تفوقت المصرية للاتصالات فى القيام به، موضحا أن رؤية المصرية للاتصالات تنصب فى الأساس على المشاركة فى بناء مجتمع قوى والمساهمة فى عمليات التنمية والتطوير من خلال توفير الدعم المجتمعى اللازم وفقًا لاحتياجات أفراده.



وفي الفيوم:-



صناع الخير" تُطلق القافلة السادسة لمرضى العيون بقرية الكعابي بالفيوم



حيث انطلقت فعاليات القافلة السادسة المجانية لمرضى العيون بقرية الكعابي التابعة لمركز سنورس تحت رعاية الدكتور جمال سامي محافظ الفيوم، لتوقيع الكشف الطبي على مرضى العيون بالقرية والعزب والنجوع التابعة وإجراء العمليات اللازمة بالمجان.



وذلك فى إطارإنطلاق فعاليات مبادرة "عنيك فى عنينا" التى تنفذها مؤسسة صناع الخير تحت رعاية السيد رئيس مجلس الوزراء.



وأشار عمران الحجر مدير فرع مؤسسة صناع الخير للتنمية بالفيوم، أن القافلة التى نفذتها المؤسسة بقرية الكعابى اليوم الجمعة هى القافلة السادسة التى تم تنفيذها بمحافظة الفيوم، موضحا أنه تم مسح أكثرمن 75 قرية ونجع بمختلف أنحاء المحافظة، مؤكدًا أن المؤسسة حريصة على المشاركة بفاعلية فى القطاعات المختلفة على أرض المحافظة.



وأوضح عمران الحجر، أن القافلة ضمت مجموعة من أكفأ الأطباء المتخصصين فى تشخيص وعلاج أمراض العيون، مشيرًا إلى أن القافلة بدأت عملها فى الصباح الباكر واستمرت حتى المساء، مشيرا أن القافلة نجحت فى توقيع الكشف الطبى على ما يزيد عن 952 مريض بالعيون من قري الكعابي وبيهمو والاعلام وجرفس ومنشأة عطيف وأحمد شعبان والغريب ومعيوف.



كما تم تحديد المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات ونظارات وسيتم تحديد مواعيد سفرهم للقاهرة لإجراء الفحوصات والعمليات اللازمة، مؤكدًا أنه قد تم صرف جميع الأدوية والعلاجات اللازمة بالمجان.



الجدير بالذكر أن القوافل الطبية المجانية التى تعالج مرضي العيون تنفذها مؤسسة صناع الخير للتنمية في 10 محافظات كمرحلة أولي، وسيتم تعميمها على باقى محافظات الجمهورية خلال الفترة القادمة.