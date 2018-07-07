4 نجوم ساهموا في تفوق بلجيكا على المنافسين بمونديال روسيا.. تعرف عليهم

هناك عدد من اللاعبين أثروا بشكل كبير على أداء المنتخب البلجيكي خلال مباريات مونديال روسيا 2018، وكان لهم فضل كبير في الشكل الفني الذي ظهر به المنتخب البلجيكي وأهله إلى نصف نهائي كأس العالم ليلاقي نظيره الفرنسي.





وتأهل المنتخب البلجيكي إلى دور نصف نهائي بطولة كأس العالم بفوزه على نظيره البرازيلي بهدفين مقابل هدف في المباراة التي جمعتهما مساء أمس الجمعة، وتقدم المنتخب البلجيكي مبكراً في الدقيقة 13 بهدف عن طريق الخطأ سجله لاعب البرازيل فيرناندينيو، قبل أن يُضيف دي بروين الهدف الثاني في الدقيقة 32 من عمر الشوط الأول.





كيفين دي بروين

وحصل كيفين دي بروين، نجم منتخب بلجيكا، على جائزة أفضل لاعب خلال مواجهة منتخب بلاده أمام نظيره البرازيلي ضمن منافسات الدور ربع النهائي ببطولة كأس العالم لكرة القدم ، والتي تستضيفها روسيا ، وتستمر حتى 15 يوليو الجاري.





ايدين هازار

كما فاز الدولي البلجيكي ايدين هازار، لاعب تشيلسي الإنجليزي، بجائزة رجل منتخب بلاده أمام اليابان، في دور الـ 16 لكأس العالم المقام بروسيا، بعد تقديمه أداء قوي في المباراة ساهم في تخلص بلجيكا من اليابان.





كما حصل "هازار" على لقب رجل مباراة بلجيكا وتونس في دور المجموعات، حيث سجل مهاجم تشيلسي هدفين لبلجيكا، الأول في الدقيقة 6 من ركلة جزاء، والثاني في الدقيقة 51.





روميلو لوكاكو

و اختير المهاجم البلجيكي روميلو لوكاكو، كأفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده مع نظيره البنمي، في افتتاح مباريات المجموعة السابعة في نهائيات كأس العالم، وساهم لوكاكو، في تفوق منتخب بلاده على بنما، وذلك بعد أن سجل هدفين، في مباراة انتهت بفوز الفريق الأوروبي بثلاثة أهداف نظيفة، وكان لوكاكو من أخطر اللاعبين في المباراة، واستطاع أن يخطف هدفين.





عدنان يانوزاي

وحصد اللاعب المميز "عدنان يانوزاي" جائزة رجل مباراة منتخب بلاده أمام إنجلترا في دور المجموعات، بعد تسجيله هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 51، ليتصدر المنتخب البلجيكي المجموعة السابعة في بطولة كأس العالم، بتحقيقه العلامة الكاملة بالفوز بكل مباريات دور المجموعات.



