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هاري كين: تنتظرنا مباراة صعبة في نصف النهائي

السبت 07/يوليه/2018 - 06:31 م
هاري كين: تنتظرنا مباراة صعبة في نصف النهائي
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منى العوضي
 

أكد هاري كين، مهاجم منتخب انجلترا ونادي توتنهام، أن السويد كان خصم صعب للغاية في مباراة دور الثمانية ولكنه سعيد بالأداء والروح الجماعية للمنتخب خلال تلك المواجهة.


وكان المنتخب الإنجليزي قد حقق فوزًا مستحقًا على السويد في دور ربع نهائي البطولة، اليوم السبت، بنتيجة هدفين دون رد.


قال هاري كين، عقب انتهاء اللقاء: "أعتقد بأننا كنا رائعين، لقد واجهنا كرات طويلة بشكل مختلف عن الخصوم التي واجهنا، لكننا سعداء لتحقيق هذه النتيجة".


تابع حديثه: "نعلم أنه تنتظرنا مباراة صعبة في نصف النهائي، لكننا واثقون وعلينا القيان بالمهمة مجدداً من أجل تشريف بلادنا".


جدير بالذكر فأن منتخب انجلترا سيواجه الفائز من لقاء روسيا وكرواتيا في نصف نهائي بطولة كأس العالم، يوم الأربعاء المقبل والموافق 11 يوليو 2018.

المزيد عن: هاري كين نهائي كاس العالم نصف نهائي المونديال انجلترا
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