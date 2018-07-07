هاري كين: تنتظرنا مباراة صعبة في نصف النهائي

أكد هاري كين، مهاجم منتخب انجلترا ونادي توتنهام، أن السويد كان خصم صعب للغاية في مباراة دور الثمانية ولكنه سعيد بالأداء والروح الجماعية للمنتخب خلال تلك المواجهة.





وكان المنتخب الإنجليزي قد حقق فوزًا مستحقًا على السويد في دور ربع نهائي البطولة، اليوم السبت، بنتيجة هدفين دون رد.



