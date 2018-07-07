وزير الأوقاف: اختيار أئمة المساجد الكبرى يكون على أساس التميز

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن اختيار أئمة المساجحد الكبري، يكون للاكثر علمًا وتميزًا، مشيرًا إلى أن ممثل الوزارة في دول الخارج يجب أن يكون مؤهل تاهيلًا علميًا يسمح له أن يكون سفيرًا للبلاد.





وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات لفضائية "on live"، اليوم السبت، أن عام 2018 هو عام التريب والتأهيل التخصصي، وإن الوزارة تسعى خلاله لرفع كفاءة جميع العاملين بها في إطار إعادة الهيكل البشري والتميز الإداري.



