وزير الأوقاف: اختيار أئمة المساجد الكبرى يكون على أساس التميز
السبت 07/يوليه/2018 - 06:31 م
رقية جمال
قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن اختيار أئمة المساجحد الكبري، يكون للاكثر علمًا وتميزًا، مشيرًا إلى أن ممثل الوزارة في دول الخارج يجب أن يكون مؤهل تاهيلًا علميًا يسمح له أن يكون سفيرًا للبلاد.
وأضاف "جمعة"، خلال تصريحات لفضائية "on live"، اليوم السبت، أن عام 2018 هو عام التريب والتأهيل التخصصي، وإن الوزارة تسعى خلاله لرفع كفاءة جميع العاملين بها في إطار إعادة الهيكل البشري والتميز الإداري.
وتابع، أنه لديه العديد من الملفات لاستكمالها عقب تجديد الثقة له بالوزارة وعلى رأسها التدريب والتأهيل، للعاملين بالوزارة بجانب ملف هيئة الأوقاف حيث تم وضع نظام متابعة اسبوعي ومحاسبة مستمرة، إلى جانب الجانب الدعوي وتصحيح المفاهيم ومزيد من التجديدن مشيرًا إلى أن خطبة الجمعة القادمة ستكون للتأكيد على أن قضاء حوائج الناس أولى من حج النافلة وتكرار العمرة.
المزيد عن: وزارة الأوقاف التوك شو أخبار مصر