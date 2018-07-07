"معارك الحديد".. مقتل أكثر من 50 حوثياً على يد الجيش اليمني
السبت 07/يوليه/2018 - 06:31 م
وكالات
صرحت قوات الجيش اليمنية، بمقتل أكثر من 50 عنصرآ من الحوثيين، اليوم السبت، في معارك غربي اليمن، بمحافظة الحديد.
وأكد موقع الجيش "سبتمبر نت"، نقلآ عن مصادر ميدانية قولها، بإن هناك "أكثر من 50 عنصرًا من ميليشيا الحوثي الانقلابية، قُتلوا خلال المعارك بمديرية التحيتا، وجرح العشرات منهم".
وأشارت المصادر، إلى أن هناك العديد من ميليشيا الحوثي، القي عليهم القبض، من قوات ألوية العمالقة، أثناء عمليات تمشيط مركز التحيتا.
وأضافت مصادر، محلية مسؤولة، إن المعارك لا تزال مستمرة بشكل عنيف بين الطرفين في مديرية التحيتا.
وتركزت المعارك حسب المصادر ذاتها، في أحياء بني عفيف غرب مدينة التحيتا، وسط تقدم للقوات المشتركة باتجاه الغرب لإحكام السيطرة على كامل المديرية، مع فرار للحوثيين باتجاه المغرس وشرقًا باتجاه مديرية زبيد.
وكانت قوات الجيش المشتركة أعلنت أمس الجمعة، تحرير أجزاء واسعة من مديرية التحيتا، عقب معارك عنيفة دارت بين الطرفين، وذلك ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي لتحرير مدينة وميناء الحديدة من قبضة الحوثيين.
وأضافت مصادر، محلية مسؤولة، إن المعارك لا تزال مستمرة بشكل عنيف بين الطرفين في مديرية التحيتا.
وتركزت المعارك حسب المصادر ذاتها، في أحياء بني عفيف غرب مدينة التحيتا، وسط تقدم للقوات المشتركة باتجاه الغرب لإحكام السيطرة على كامل المديرية، مع فرار للحوثيين باتجاه المغرس وشرقًا باتجاه مديرية زبيد.
وكانت قوات الجيش المشتركة أعلنت أمس الجمعة، تحرير أجزاء واسعة من مديرية التحيتا، عقب معارك عنيفة دارت بين الطرفين، وذلك ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي لتحرير مدينة وميناء الحديدة من قبضة الحوثيين.