"معارك الحديد".. مقتل أكثر من 50 حوثياً على يد الجيش اليمني



وأضافت مصادر، محلية مسؤولة، إن المعارك لا تزال مستمرة بشكل عنيف بين الطرفين في مديرية التحيتا.



وتركزت المعارك حسب المصادر ذاتها، في أحياء بني عفيف غرب مدينة التحيتا، وسط تقدم للقوات المشتركة باتجاه الغرب لإحكام السيطرة على كامل المديرية، مع فرار للحوثيين باتجاه المغرس وشرقًا باتجاه مديرية زبيد.



وكانت قوات الجيش المشتركة أعلنت أمس الجمعة، تحرير أجزاء واسعة من مديرية التحيتا، عقب معارك عنيفة دارت بين الطرفين، وذلك ضمن العملية العسكرية التي أطلقتها مطلع الشهر الماضي لتحرير مدينة وميناء الحديدة من قبضة الحوثيين.



وأشارت المصادر، إلى أن هناك العديد من ميليشيا الحوثي، القي عليهم القبض، من قوات ألوية العمالقة، أثناء عمليات تمشيط مركز التحيتا.