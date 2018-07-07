تعرف على موعد مباريات الزمالك الودية في معسكر ألمانيا



وأشار مدير الكرة أن الفريق سوف يواجه يوم الثلاثاء 10 يوليو فريق نورنبيرج بوخ الالماني، ويوم الجمعة فريق الوصل الإماراتي 13 يوليو ، كما سيخوض الفريق مباراة يوم 17 مع فريق لم يتم الاستقرار عليه .



ويتواجد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس في معسكر الاعداد بمدينه نورنبيرج الالمانية، في إنتظار وصول البعثة غدا الأحد .

كشف أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك، عن خوض الفريق خلال معسكره الخارجي بألمانيا استعدادا للموسم الجديد 3 مباريات ودية .