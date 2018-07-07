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تعرف على موعد مباريات الزمالك الودية في معسكر ألمانيا

السبت 07/يوليه/2018 - 06:28 م
تعرف على موعد مباريات الزمالك الودية في معسكر ألمانيا
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رامي بشاي
 
كشف أيمن حافظ مدير الكرة بنادي الزمالك، عن خوض الفريق خلال معسكره الخارجي بألمانيا استعدادا للموسم الجديد 3 مباريات ودية .

وأشار مدير الكرة أن الفريق سوف يواجه يوم الثلاثاء 10 يوليو فريق نورنبيرج بوخ الالماني، ويوم الجمعة فريق الوصل الإماراتي 13 يوليو ، كما سيخوض الفريق مباراة يوم 17 مع فريق لم يتم الاستقرار عليه .

ويتواجد الجهاز الفني للفريق بقيادة السويسري كريستيان جروس في معسكر الاعداد بمدينه نورنبيرج الالمانية، في إنتظار وصول البعثة غدا الأحد .
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