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أهم أخبار مصر اليوم السبت 7/7/2018

السبت 07/يوليه/2018 - 06:26 م
أهم أخبار مصر اليوم السبت 7/7/2018
أرشيفية
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الفجر
 
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم السبت الموافق 7-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا بزيارة لمكتب إحدى النقابات العمالية بمدينة ميلانو للوقوف على بعض المشاكل التي تواجهه العمالة المصرية، وتدخل المكتب بدورة الرئيسي لحل تلك المشاكل عن طريقة وبصورة ودية، وتلافي وصول تلك المشاكل العمالية إلي ساحة القضاء الإيطالي.

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