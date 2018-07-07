أهم أخبار مصر اليوم السبت 7/7/2018
السبت 07/يوليه/2018 - 06:26 م
الفجر
نوافيكم الآن بأهم وآخر الأخبار المصرية اليوم السبت الموافق 7-7- 2018، ونبدأ بآخر أخبار مصر اليوم، حيث قام مكتب التمثيل العمالي التابع لوزارة القوى العاملة بالقنصلية المصرية بميلانو- إيطاليا بزيارة لمكتب إحدى النقابات العمالية بمدينة ميلانو للوقوف على بعض المشاكل التي تواجهه العمالة المصرية، وتدخل المكتب بدورة الرئيسي لحل تلك المشاكل عن طريقة وبصورة ودية، وتلافي وصول تلك المشاكل العمالية إلي ساحة القضاء الإيطالي.
"القوى العاملة": حل مشاكل العمالة المصرية بإيطاليا وديا
"الأوقاف" تفتتح 13 مدرسة علمية جديدة
"الفجر" ترصد آثار حريق مستشفى "الحسين الجامعي" (فيديو)
"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة عن ارتفاع أسعار الأسمدة
"المصريين الأحرار" ينشئ مجلس لسياسات التنمية المستدامة برئاسة شريف الخريبي
"القوى العاملة": حل مشاكل العمالة المصرية بإيطاليا وديا
"الأوقاف" تفتتح 13 مدرسة علمية جديدة
"الفجر" ترصد آثار حريق مستشفى "الحسين الجامعي" (فيديو)
"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة عن ارتفاع أسعار الأسمدة
"المصريين الأحرار" ينشئ مجلس لسياسات التنمية المستدامة برئاسة شريف الخريبي
المزيد عن: مصر اليوم القوى العاملة القاهرة اليوم العمالة المصرية الحسين الجامعي أهم أخبار اليوم السبت أخبار مصر