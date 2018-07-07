10 معلومات لا تعرفها عن الأميرة جميلة بنت مرعي

تعلمت القرآن في الصغر، وتتلمذت على يد الراحل الموحد الملك عبد العزيز، لتحصد الرقم السابع في زيجات الملك سعود، إنها الأميرة جميلة بنتأسعد مرعي، التي رحلت عن عالمنا صباح اليوم السبت، حسبما أعلن الديوان الملكي السعودي، وفقا لما ذكرته وكالة الأنباء السعودية.





ترصد "الفجر"، 10 معلومات لا تعرفها عن الأميرة الراحلة جميلة بنت أسعد بنت مرعي.





1.الأميرة جميلة بنت أسعد إبراهيم مرعي من اللاذقية التي جاءت للملكة العربية السعودية في أوائل القرن العشرين.





2. وتعلمت الأميرة جميلة القرآن، وحفظته في السعودية.





3. وتتلمذت على يد الراحل الموحد الملك عبدالعزيز.





4. ثم تزوجت من الملك سعود وكانت الزوجة السابعة.





5. وهي أم لكل من الأمير خالد، الأميرة جواهر، الأمير عبد المجيد، الأميرة فهدة، الأميرة مضاوي، الأميرة شيخة، الأمير عبد الملك، الأميرة بسمة.





7. وكان زوجها الملك سعود، له عدد كبير من الأبناء وصل إلى 111 ولد وبنت، 60 من الأولاد و52 من البنات.





8.أمّا هذا العدد من الأبناء فقد كان يتطلب أيضًا عدد كبير من الزوجات والذي وصل إلى ما عرف منهم إلى 42 زوجة.





9. توفي زوجها في اليونان عام 1969م وتم نقل جثمانه إلى مكة الكرمة، حيث صلي عليه في المسجد الحرام ودفن في مقبرة العود بالرياض.





10. وتعد الأميرة فهدة بنت سعود، من أبرز أبناء الأميرة جميلة، حيث شاركت الأميرة فهده بنت سعود في بعض المعارض التي لها تركيز نسويمن خلال ألوانها المائية، بالإضافة إلى مشاركتها في دورات بحثية في قسم العلوم السياسية، ما دعاها لتولي منصب رئيس مركز الملك سعودللبحوث والنشر.



