نيمار عن توديع المونديال: أسوأ لحظة طوال مسيرتي

أعرب نيمار دا سيلفا لاعب البرزازيل عن حزنه الشديد عقب خروج منتخب بلاده من بطولة كأس العالم بروسيا من الدور ربع النهائي بعد الخسارة أمس أمام بلجيكا بهدف مقابل هدفين.

وقال نيمار في تصريحلت لوسائل إعلامية :"ممكن أن أقول إن هذه هي أسوأ لحظة طوال مسيرتي".

وأضاف "الألم كبير جدًا لأننا كنا نعلم أننا نستطيع فعلها، كنا نعلم أننا نستطيع الذهاب أبعد من هذا الدور وصنع التاريخ لكن لم تكن هذه المرة".

وتابع "من الصعب الآن أن أجد طاقة كافية تجعلني أرغب بالعودة للعب كرة القدم لكنني متأكد أن الرب سيمنحني الطاقة الكافية لمواجهة أي شيء".

وواصل "لذلك لن أتوقف عن شكرك يا ربي حتى عند الخسارة لأنني أعلم أن طريقك أفضل بكثير من طريقي.".

وأتم "أنا سعيد جدًا بكوني جزء من هذا الفريق وفخور بالجميع، حلمنا تعطل لكنه لم يُمحى من أذهاننا ولا قلوبنا".