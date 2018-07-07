الجيل القادم من "رنج روفر" سيأتي بتقنيات متطورة

لا شك بأن الجيل الحالي من رنج روفر قد نجح وقدم الكثير للشركة، ولكن لحدة المنافسة بينها وبين بنتلي بينتايجا و رولز رويس كولينان فلابد أن تقدم شيء جديد بالكامل. ووفقاً لمصادر جديدة سنشاده ذلك في الجيل القادم والمقرر أن يعلن عنه في عام 2021.





وفقاً للتقارير ستبنى السيارة على قاعدة عجلات MLA والتي ستكون أخف من D7u الحالية، وستكون متوافقة مع المحركات الكهربائية، الهجينة، و المحركات التقليدية.





أما ميكانيكياً، فيتوقع أن تأتي رنج روفر بمحركين V8 سعة 5.0 لتر سوبرتشارج و 3.0 لتر ثنائي التيربو. بينما ستستبدل محركاتها الـ V6 بمحركات 6 سلندر مستقيمة جديدة بالكامل. بالإضافة الى حصولها على بطارية بقوة 48V والتي ستأتي مرتبطة مع بعض خيارات المحركات الهجينة.



