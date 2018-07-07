"برلماني" يتقدم بطلب إحاطة لوزير الزراعة عن ارتفاع أسعار الأسمدة





تقدم النائب أحمد عبد الواحد عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور عز الدين أبو ستيت، وزير الزراعة، بشأن ارتفاع أسعار الأسمدة، مشيرًا إلى أن الفلاحين يعانون من سوء أوضاعهم بعد رفع أسعار الأسمدة للمرة الثالثة خلال العام ونصف الماضيين، خاصة في ظل زيادة أسعار المنتجات الزراعية.وقال النائب إن الأسمدة تمثل صميم مدخلات الزراعة، وارتفاع أسعارها كل فترة سيتسبب في خسائر فادحة للفلاحين، خاصة أن الفلاح المصري يعاني من مشكلات عديدة نتيجة ارتفاع أسعار الوقود وغلاء أسعار جميع المستلزمات الزراعية من التقاوي والمبيدات وغيرها، ما سيعود على الفلاحين بمزيد من الآثار السلبية ومن ثم على الدولة وبالتالي يهدد مستقبل الزراعة في مصر.وطالب بضرورة مراعاة ظروف الفلاحين والاهتمام بأوضاعهم ومشاكلهم، ووضع خطة حقيقية للتنمية الزراعية والتي يشملها وضع خريطة للاحتياجات الفعلية للسوق من الأسمدة على مدار عدة مواسم لتوفيرها بدون رفع أسعارها وخلق سوق سوداء تمارس ضغوطها على الفلاح.