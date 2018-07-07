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نيكي ميناج مثيرة في كليب "Bed" مع إريانا جراند (فيديو وصور)

السبت 07/يوليه/2018 - 05:21 م
نيكي ميناج مثيرة في كليب Bed مع إريانا جراند (فيديو وصور)
نيكي ميناج
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طرحت الفنانة العالمية نيكى ميناج، كليبها الجديد "Bed" مع المغنية الشابة إريانا جراند، وهو آخر تعاون جمع النجمتين، وأشارت ميناج البالغة من العمر 35 عاما قبل إطلاق كليب "Bed" أن العمل الغنائى سيكون له كليبين منفصلين، وظهرت ميناج فى بداية الكليب وكأنها "حورية البحر"، بينما ظهر الثنائى بعدد من اللقطات على شاطئ البحر.
 
يذكر أن إريانا جراند شاركت نجمة الراب الشهيرة نيكى ميناج مؤخرا أغنية  دويتو حملت اسم "The Light is Coming".
نيكي ميناج مثيرة في كليب "Bed" مع إريانا جراند (فيديو وصور)
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