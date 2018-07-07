قبل مواجهة نصف النهائي.. ماذا قدم منتخبي فرنسا وبلجيكا في كأس العالم 2018؟

مواجهة من العيار الثقيل ستجمع بين منتخبي فرنسا وبلجيكا في تمام الثامنة مساء الثلاثاء المقبل، الموافق 10 يوليو، علي ملعب "سانت بطرسبرج" ضمن منافسات الدور نصف النهائي لبطولة كأس العالم 2018 المقامة حاليًا في روسيا.





المنتخب الفرنسي بقيادة ديديه ديشامب تأهل للدور نصف النهائي بعدما تغلب علي نظيره أوروجواي بثنائية نظيفة، بينما صعد منتخب بلجيكا بقيادة روبرتو مارتينيز لهذا الدور بعدما أطاح بالمنتخب البرازيلي خارج البطولة بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1 في دور الثمانية.





ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أرقام المنتخبين الفرنسي والبلجيكي في مونديال روسيا 2018 قبل لقاء الدور نصف النهائي:-









1- بلجيكا:





خاض منتخب بلجيكا 5 مباريات في كأس العالم حتي الآن، فاز فيها جميعًا، حيث استهل مشواره بالبطولة بالفوز علي منتخب بنما بثلاثية نظيفة، ثم حقق فوزًا عريضًا علي المنتخب التونسي بنتيجة 5-2، قبل أن يهزم منتخب إنجلترا بهدف دون رد، وفي دور الـ16 تغلب علي منتخب اليابان بنتيجة 3-2، قبل أن يُطيح بالبرازيل خارج المونديال بعدما تغلب عليه بنتيجة 2-1 في الدور ربع النهائي.





سجل منتخب بلجيكا 14 هدف ليصبح صاحب الهجوم الاقوي بالمونديال، بينما استقبلت شباكه 5 أهداف فقط، ويعتبر مهاجم مانشيستر يونايتد الإنجليزي "روميلو لوكاكو" هداف المنتخب البلجيكي بالبطولة برصيد 4 أهداف.





بلغ عدد تسديدات منتخب بلجيكا (85) تسديدة، فيما وصل عدد محاولاته علي المرمي (33) محاولة، مقابل (32) محاولة بعيدة عن المرمي، وحصل لاعبوه علي (7) بطاقات صفراء، وارتكبوا (72) خطاءًا خلال منافسات البطولة.













2- فرنسا:





خاض منتخب فرنسا 5 مباريات في كأس العالم حتي الآن، فاز في 4 مباريات وتعادل في مباراة وحيدة، حيث استهل مشواره بالبطولة بالفوز علي استراليا 2-1، ثم تغلب علي بيرو 1-0، وتعادل سلبيًا مع الدنمارك في ثالث مبارياته بالمونديال، وفي دور الـ16 تغلب علي منتخب الأرجنتين 4-3، قبل أن يهز منتخب أوروجواي 2-0 في لقاء دور الثمانية.





سجل منتخب فرنسا 9 أهداف بكأس العالم حتي الآن، واستقبلت شباكه 5 أهداف، ويعتبر أنطوان جريزمان مهاجم أتليتكو مدريد الأسباني، هداف الديوك الفرنسية بالمونديال حيث سجل (3) أهداف.





بلغ عدد تسديدات منتخب فرنسا في كأس العالم (56) تسديدة، بينما وصلت محاولاته علي المرمي (19) محاولة، مقابل (27) محاولة بعيدة عن المرمي، حصل لاعبوه علي (8) بطاقات صفراء، وارتكبوا (73) خطاءًا خلال منافسات البطولة.