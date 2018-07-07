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الزمالك يحسم موقفه من ضم مهاجم أجنبي جديد

السبت 07/يوليه/2018 - 05:19 م
الزمالك يحسم موقفه من ضم مهاجم أجنبي جديد
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هاني عصام
 

يدرس مسئولو نادي الزمالك في الساعات الجارية صرف النظر عن ضم مهاجم أجنبي جديد بعدما كانت الترشيحات تنصب نحو المفاضلة بين الثنائي أيوب الكعبي والكولومبي موريللو.

وجاء قرار مسئولي الزمالك بسبب إمكانية رحيل طارق حامد ومحمود عبد العزيز بعد العرض المغري الذي تلقاه الأخير وذلك لضم لاعب وسط أجنبي جديد.

وبالفعل فتح مسئولو الزمالك خط مفاوضات مع أحد اللاعبين الجزائرين في ميركاتو الصيف لكنهم ينتظروا لحسم الموقف بشكل نهائي للعرض الجديد لمحمود عبد العزيز بالإضافة إلى حسم موقف طارق حامد.

ولم يحدد حامد قراره النهائي بعد موافقة الزمالك على رحيله إلى نادي بيراميدز بداية من الموسم القادم لكن اللاعب أكد بإنه لم يوقع لأي نادي وزاد الأمور غموضًا حول موقفه ومستقبله مع الفريق.

وطالب مسئولو الزمالك من اللاعب إستعادة نسختين من العقود التي سبق وقام بتجديدها للفريق قبل أن يحصل عليها ولم يعيدها للنادي حتى الآن

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