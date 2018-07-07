الوفد: البرنامج الاقتصادى لحكومة مصطفى مدبولى طموح





قال المهندس ياسر قورة، مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، إن البرنامج الاقتصادى الذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، أمام البرلمان طموح، وضم كل المحاور المهمة ولم يغفل شيئا، مطالبا أن يتم توجيه الزيادة السكانية والاستفادة منها مثل العديد من الدول الكبرى ومنها على سبيل المثال الصين التى تتمتع بتنمية بشرية عالية ومتقدمة على الرغم من الزيادة السكانية الكبيرة بها.وشدد مساعد رئيس حزب الوفد للشئون البرلمانية والسياسية، على ضرورة الاستفادة من الإنسان المصرى والتركيز على التنمية البشرية بالإضافة إلى التركيز بالمشروعات التنموية ذات المدد القصير حتى يشعر المواطن بالنتائج أولًا وتأجيل المشروعات ذات اﻷجال الطويلة فى الوقت الحالى بهدف تخفيف آثار تراكم الإجراءات الاقتصادية التى تحملها المواطن خلال العوام الماضية، وتوقع أن الحكومة حال التزامها بتطبيق البرنامج الاقتصادى الطموح الذى أقرته امام البرلمان سوف يساهم فى خفض الاقتراض من الخارج وتنمية موارد الدولة وخفض معدلات البطالة وزيادة اﻹنتاج.