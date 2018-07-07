الآن .. مشاهدة البث المباشر لمباراة روسيا وكرواتيا حصرياً عبر beIN SPORTS | يلا شوت

يمكنك مشاهدة بث مباشر مباراة انجلترا والسويد بث مباشر بدون تقطيع من موقع الفجر الرياضي, مشاهدة مباراة روسيا وكرواتيا في بث مباشر وحصري ضمن الدور ربع النهائي من كأس العالم 2018، متاحة فقط عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانترنت بواسطة CONNECT.





البث المباشر لمباراة روسيا وكرواتيا





تجري يوم السبت مباراة روسيا وكرواتيا في آخر مباريات الدور ربع النهائي لكأس العالم روسيا 2018 وسيكون البث المباشر للقاء متاحاً عبر قنوات beIN SPORTS وعبر الانتنرنت بواسطة خدمة beIN CONNECT.





موعد مباراة روسيا وكرواتيا

يجري لقاء روسيا وكرواتيا يوم السبت السابع من يوليو في تمام الساعة 21:00 مساء بتوقيت مكّة المكرمة.





القنوات الناقلة لمباراة روسيا وكرواتيا

تنقل قناتا MAX HD 1 و MAX HD 2 اللقاء باللغة العربية واستوديو تحليلي خاص، كما يتوفر البث باللغة الإنكليزية عبر قناة MAX HD 3 وكذلك باللغة الفرنسية عبر MAX HD 4.





المشاهدة عبر الانترنت؟

كما تملك beIN SPORTS حقوق البث المباشر عبر الانترنت حيث يمكنكم المتابعة عبر خدمة CONNECT المتوفرة على جميع الأجهزة الذكية واجهزة الكومبيوتر وغيرها.