سامح حسين: لا أتدخل في اختيار طاقم العمل

قال الفنان سامح حسين إنه لا يتدخل في اختيارات فريق العمل المشارك معه في العديد من الأعمال الفنية التي يقوم بها ومن ضمنهم عمله الأخير " الرجل الأخطر"، والذي من المقرر أن يتم عرضه في دور العرض الأيام المقبلة، مؤكدًا ترك هذا الشأن للمخرج لأنه يختار الأفضل.

"الرجل الأخطر"، تأليف جوزيف فوزى، وإخراج مرقس عادل، مدير تصوير مايكل جورجى، ويشارك فى بطولته كل من إدوارد وأحمد حلاوة وهالة فاخر ورحمة حسن وآخرين، ويعد هذا الفيلم هو التعاون الثانى بين الفنان الكوميدى سامح حسين، والمخرج مرقس عادل بعد فيلمهما "بث مباشر"، والذى عرض فى سبتمبر الماضى، وشارك فى بطولته سامية الطرابلسى ومحسن منصور وآخرين.