ماجواير ثاني انجليزي يسجل أول أهدافه الدولية في المونديال

سجل هاري ماجواير أول أهدافه الدولية مع انجلترا في مرمى السويد، وذلك في المباراة التي تجمعهما في دور ربع نهائي بطولة كأس العالم 2018 والمقامة حاليا في روسيا.





أصبح هاري ماجواير هو ثاني لاعب انجليزي يسجل هدفه الأول مع المنتخب الوطني في الدور ربع النهائي أو نصف النهائي أو النهائي من كأس العالم، بعد هدف ألان موليري الدولي الأول في عام 1970 ضد ألمانيا.