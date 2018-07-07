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وزارة الثقافة المصرية تشارك فى مؤتمر التراث الثقافي بالمملكة المغربية

السبت 07/يوليه/2018 - 05:08 م
وزارة الثقافة المصرية تشارك فى مؤتمر التراث الثقافي بالمملكة المغربية
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أحمد رمضان متولي
 

رحبت الدكتورة إيناس عبدالدايم وزير الثقافة، بالدعوة الموجهة من وزارة الثقافة والاتصال المغربية، لمشاركة مصر في "المهرجان الدولي حكايات" فى دورته الخامسة عشر، والذي يقام في الفترة من ٧ إلى 14 يوليو 2018، بمدينة الرباط بالمملكة المغربية برعاية جلالة الملك محمد السادس.

 

وقالت الدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية، إن "عبدالدايم" وجهت بأن تكون المشاركة بوفد رفيع المستوى من خبراء التراث المصري وهــم: (الأستاذ الدكتور أحمد مرسى ــ والدكتور أحمد العساسي ــ والمهندس هيثم المولى ــ والدكتورة ناهد شاكر).

 

وأشارت أن المهرجان يتضمن مائدة مستديرة بجامعة محمد الخامس بالرباط يتم فيها تناول تيمة الغابة في المتخيل الشعبي المشترك للإنسانية والتي تشكل قاسما مشتركا في التراث المحكي لأغلب الشعوب، بالإضافة إلى حضور مقهى للحكاية يسرد فيه الحكائون حكايات الغابة، بهدف توثيقها.

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