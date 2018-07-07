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الكرات الثابتة تسيطر على أهداف الانجليز في مونديال 2018

السبت 07/يوليه/2018 - 05:10 م
الكرات الثابتة تسيطر على أهداف الانجليز في مونديال 2018
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مني العوضي
 

تمكن هاري ماجواير من تسجيل هدف التقدم لمنتخب انجلترا في مرمى السويد عن طريق ضبة رأسية سكنت شباك الحارس أولسن في الدقيقة 30، وذلك في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس العالم.

سجل المنتخب الانجليزي حتى الآن 10 أهداف في كأس العالم 2018، منها 8 أهداف كانت من كرات ثابته.

جدير بالذكر فأن هذه المرة الثانية التي يسجل فيها الانجليز 10 أهداف أو أكثر خلال بطولة كأس العالم حيث سبق وسجلوا 11 هدفًا في مونديال 1966.

المزيد عن: ماجواير ماتش انجلترا والسويد كأس العالم انجلترا
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