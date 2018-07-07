الكرات الثابتة تسيطر على أهداف الانجليز في مونديال 2018





تمكن هاري ماجواير من تسجيل هدف التقدم لمنتخب انجلترا في مرمى السويد عن طريق ضبة رأسية سكنت شباك الحارس أولسن في الدقيقة 30، وذلك في مباراة دور الثمانية من بطولة كأس العالم.





سجل المنتخب الانجليزي حتى الآن 10 أهداف في كأس العالم 2018، منها 8 أهداف كانت من كرات ثابته.





جدير بالذكر فأن هذه المرة الثانية التي يسجل فيها الانجليز 10 أهداف أو أكثر خلال بطولة كأس العالم حيث سبق وسجلوا 11 هدفًا في مونديال 1966.



