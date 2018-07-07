معسكر مغلق للاتحاد والجيش والاسماعيلي.. وراحة للانتاج الحربي

اتجه اليوم فريق الاسماعيلي إلى الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق، يتضمن ثلاثة وديات أمام المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

فيما اتجه أيضا فريق طلائع الجيش إلى الاسكندرية للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى 18 يوليو الجارى.

من ناحية أخرى تم تعيين أحمد كمال مدربا مساعدا بفريق طلائع الجيش مع محمد حلمي المدير الفني.

أما الاتحاد السكندري فتوجه إلى برج العرب لاقامة معسكر مغلق يتخلله وديتان .. مع فريق الترام الثلاثاء المقبل والثانية أمام فريق البيضا الأربعاء.

أما الانتاج الحربي فقد عاد للقاهرة عقب انتهاء معسكر شرم الشيخ، ومنح مختار مختار المدير الفني للفريق راحة 48 ساعه لكل اللاعبين على أن يعودوا الاثنين المقبل.