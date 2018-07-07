ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

معسكر مغلق للاتحاد والجيش والاسماعيلي.. وراحة للانتاج الحربي

السبت 07/يوليه/2018 - 05:05 م
معسكر مغلق للاتحاد والجيش والاسماعيلي.. وراحة للانتاج الحربي
طباعة
أحمد شاكر
 

 

اتجه اليوم فريق الاسماعيلي إلى الاسكندريه للدخول في معسكر مغلق، يتضمن ثلاثة وديات أمام المقاولون العرب وطلائع الجيش وحرس الحدود.

 

فيما اتجه أيضا فريق طلائع الجيش إلى الاسكندرية للدخول في معسكر مغلق يستمر حتى 18 يوليو الجارى.

 

من ناحية أخرى تم تعيين أحمد كمال مدربا مساعدا بفريق طلائع الجيش مع محمد حلمي المدير الفني.

 

أما الاتحاد السكندري فتوجه إلى برج العرب لاقامة معسكر مغلق يتخلله وديتان .. مع فريق الترام الثلاثاء المقبل والثانية أمام فريق البيضا الأربعاء.

 

أما الانتاج الحربي فقد عاد للقاهرة عقب انتهاء معسكر شرم الشيخ، ومنح مختار مختار المدير الفني للفريق راحة 48 ساعه لكل اللاعبين على أن يعودوا الاثنين المقبل.

 

طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من المسئول الأول عن سقوط منتخب مصر في المونديال؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
0
x
16:00
2
انجلترا
روسيا
x
20:00
كرواتيا
بوابة الفجر


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 5:30:49 PM