لأول مرة.. انجلترا تصل لـ 10 أهداف في المونديال بعد 52 عامًا





أحرز هاري ماجواير عاشر هدف لمنتخب انجلترا في كأس العالم 2018، وذلك بعد هدفه في مرمى السويد خلال الدقيقة 30، في مباراة دور ربع نهائي المونديال.





سجل المنتخب الإنجليزي 10 أهداف في كأس العالم، وتعد هي ثاني مرة يسجل الأسود أرقام مزدوجة في تاريخ المونديال بعد أن سجلوا 11 هدف في مونديال 1966.





جدير بالذكر فأن الفائز من لقاء انجلترا والسويد سيواجه الفائز من مواجهة كرواتيا وروسيا في نصف نهائي البطولة.



