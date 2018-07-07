منة فضالي بإطلالة جديدة.. والجمهور: "ياجمالك بالأحمر" (صور)
السبت 07/يوليه/2018 - 03:44 م
الفجر الفني
شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها عبر "إنستجرام"، بصور جديدة، ظهرت خلالها بنيولوك، حيث ارتدت فستانًا أحمر، أثار إعجاب متابعيها، الذين تفاعلوا مع إطلالتها.
وقال أحدهم: "أجمل سندريلا ونيولوك، نجمة مميزة، سندريلا الشرق منة فضالي وبس"، وقال آخر: "الفنانة اللي كل يوم بتزيد جمال وتألق"، وتابع ثالث: "ياجمالك بالأحمر".
يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي كان مسلسل "سلسال الدم" الذي عُرض الجزء الأخير منه في رمضان الماضي.
All those who harmed in one way or another , life will arrange for them a similar position in harm and feeling 👍🏻 ❤️❤️❤️❤️❤️❤️❤️♍️😉#Menna_Fadali #fashion #stylish #actress #work #photoshoot #red #style ❤️❤️❤️❤️❤️❤️😉 Photographer by @emadjoe makeup @waleedeltorkymakeupartist Hairdresser @sherif__abdeen
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