ADVERTISEMENT
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
menuالرئيسية

منة فضالي بإطلالة جديدة.. والجمهور: "ياجمالك بالأحمر" (صور)

السبت 07/يوليه/2018 - 03:44 م
منة فضالي بإطلالة جديدة.. والجمهور: ياجمالك بالأحمر (صور)
منة فضالي
طباعة
الفجر الفني
 
شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها عبر "إنستجرام"، بصور جديدة، ظهرت خلالها بنيولوك، حيث ارتدت فستانًا أحمر، أثار إعجاب متابعيها، الذين تفاعلوا مع إطلالتها.

وقال أحدهم: "أجمل سندريلا ونيولوك، نجمة مميزة، سندريلا الشرق منة فضالي وبس"، وقال آخر: "الفنانة اللي كل يوم بتزيد جمال وتألق"، وتابع ثالث: "ياجمالك بالأحمر".

يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي كان مسلسل "سلسال الدم" الذي عُرض الجزء الأخير منه في رمضان الماضي.

المزيد عن: منة فضالي بفستان أحمر منة فضالي إنستجرام منة فضالي
طباعة
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
استطلاع رأي
من تتوقع أن يكون الفائز في قائمة أفلام موسم عيد الفطر؟
تصويت
مقالات الرأي
الأكثر قراءة
مباريات اليوم
نهائيات كأس العالم 2018
السويد
x
16:00
انجلترا
روسيا
x
20:00
كرواتيا
بوابة الفجر
دور العرض


كتاب الفجر

فيسبوكي
خدمات
اسعار العملات
  • دولار

    17.8 ج.م

  • يورو

    20.4722 ج.م

  • ر.س

    4.7469 ج.م

  • د.ا

    2.367 ج.م

  • د.ك

    58.9209 ج.م

اوقات الصلاة
  • فجر

    3:19 ص

  • ظهر

    12:01 م

  • عصر

    3:37 م

  • مغرب

    6:59 م

  • عشاء

    8:30 م

الطقس
7/7/2018 4:00:18 PM