منة فضالي بإطلالة جديدة.. والجمهور: "ياجمالك بالأحمر" (صور)

شاركت الفنانة منة فضالي متابعيها عبر "إنستجرام"، بصور جديدة، ظهرت خلالها بنيولوك، حيث ارتدت فستانًا أحمر، أثار إعجاب متابعيها، الذين تفاعلوا مع إطلالتها.





وقال أحدهم: "أجمل سندريلا ونيولوك، نجمة مميزة، سندريلا الشرق منة فضالي وبس"، وقال آخر: "الفنانة اللي كل يوم بتزيد جمال وتألق"، وتابع ثالث: "ياجمالك بالأحمر".





يُذكر أن آخر أعمال الفنانة منة فضالي كان مسلسل "سلسال الدم" الذي عُرض الجزء الأخير منه في رمضان الماضي.



