كوريا الشمالية: خطة نزح السلاح النووى تتعثر بعد المحادثات مع أمريكا

أعلنت كوريا الشمالية، اليوم أنّ عزمها الثابت على التخلي عن برامجها النووية قد يتعثّر بعد مطالبة الولايات المتحدة بنزع السلاح النووى من جانب واحد خلال يومين من المحادثات فى بيونج يانج.

وقالت وكالة الأنباء الرسمية الكورية الشمالية، إنّ نتيجة المحادثات مع الوفد الأمريكى برئاسة مايك بومبيو، كانت مزعجة للغاية، متهمة إياه بالإصرار على نزع الأسلحة النووية بشكل كامل وقابل للتحقق ولا رجعة فيه.

وأضافت الوكالة، فى بيان نقلاً عن متحدث بإسم وزارة الخارجية لم تذكر إسمه، إنّ أسرع وسيلة لشبه جزيرة كورية خالية من الأسلحة النووية كانت من خلال نهج مرحلى اتخذ بموجبه كلا الجانبين خطوات فى نفس الوقت.