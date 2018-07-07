فى ثالث هجوم من نوعه.. نائب عمدة مدينة فلبينية يلقي حتفه برصاص مسلحين

أعلنت الشرطة الفلبينية مقتل نائب عمدة مدينة صغيرة تقع إلى الجنوب من العاصمة مانيلا على يد مسلحين كانوا يقودون شاحنة صغيرة، فى حادث هو الثالث من نوعه الذى يُنفذ بحق مسئولين محليين خلال أسبوع.

وقالت الشرطة - حسبما نقلت شبكة (إيه بى سى) نيوز الإخبارية الأمريكية، اليوم السبت، "إنه تم إطلاق الرصاص على ألكسندر لوبيجان نائب عمدة مدينة "تريس مارتيريس" الكائنة بمحافظة "كافيت" وسائقه، وهما يستقلان شاحنة صغيرة أمام إحدى المستشفيات.. مشيرة إلى أن المهاجمين تمكنوا من الهرب".

وكان عمدة مدينة "تاناوان" أنطونيو هايلى (72 عاما) كان قد لقى مصرعه يوم الاثنين الماضى برصاص قناص، بينما كان يشارك برفقة العشرات فى مراسم رفع العلم على مبنى بلدية المدينة.. كما لقى فرديناند بوت عمدة بلدة "جنرال تينيو" حتفه بعد يوم واحد من مقتل هايلى إثر إطلاق النار عليه، وهو يغادر مجمعا حكوميا بسيارة دفع رباعى شمالى البلاد.