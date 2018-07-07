علامات تدل علي عدم جدية شريكك في العلاقة

1- لا يدعك تتعرف على أصدقائه وأسرته





2- لا يشركك في خططه المستقبلية

تعتمد الحياة الزوجية على التعاون والتكافل لبناء الأسرة السعيدة، ومن الضروري أن يكون كل منكما جزءًا في الخطط المستقبلية للآخر، وفي حال كان الشريك يضع خططًا لمستقبله دون أخذك بعين الاعتبار، فهو بالضرورة ليس جادًا على الإطلاق في الارتباط.



3- لا تتخذان القرارات معًا

مؤشر آخر على عدم جدية الشريك، وهو اتخاذ القرارات بمفرده، وخاصة تلك المتعلقة بعلاقتكما، حيث أن العلاقة السليمة تتطلب مشاركة من كلا الطرفين في اتخاذ القرارات المتعلقة بحياتهما المستقبلية.



4- قلة التفاعل

يبدأ البعض بالتراجع عندما تصل العلاقة إلى مرحلة حاسمة، ويتجلى ذلك من خلال بعض الممارسات، مثل عدم الرد على الرسائل والمكالمات الهاتفية، ومحاولة التهرب من لقائك، وذلك استعدادًا للتملص والهرب من هذه العلاقة.



في بعض الحالات، لا يكون أحد الطرفين جادًا في العلاقة، ولا يرغب بتطويرها للوصول بها إلى النهاية السعيدة، بل يكون لديه غايات أخرى من هذه العلاقة.وفيما يلي بعض المؤشرات، التي تدل على أن الشريك لا يملك الجدية اللازمة لإتمام علاقة الحب، والانتقال بها إلى مستوى آخر، بحسب موقع إليت ديلي:لا شك أن أصدقاء كل منكما وأفراد أسرته يجب أن يكونوا جزءًا من هذه العلاقة، وإذا كان الشريك جادًا بالفعل بالزواج، لن يجد أي سبب يمنعه من تعريفك على أفراد أسرته وإصدقائه، وإلا فهو يرغب أن تبقى علاقتكما سريّة.