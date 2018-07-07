انطلاق اختبارات الزمالك اليوم

بدأت صباح اليوم اختبارات قطاع الناشئين بنادي الزمالك مواليد 1999 / 2000/ 2001 / 2002 / 2003 / 2004 وذلك على ملاعب الناشئين بمقر القلعة البيضاء.





وشهدت اليوم الأول من الاختباىات حضور مجموعات كبيرة من الناشئين بحثاً عن فرصة الالتحاق بصفوف فرق القطاع بالنادي.





وقد اعلن غانم سلطان رئيس قطاع الناشئين بنادي الزمالك بدء الاختبارات من يوم السبت الموافق 7/7/2018 وحتي 30/7/2018 ، وتنطلق الساعه التاسعه صباحا وذلك علي مجمع ملاعب الناشئين بالنادي ، وتقدر قيمه التذكره الواحده للاختبار عشرون جنيها تباع داخل النادي في ايام الاختبارات.





كما تم تحديد موعد اختبارات المدرسه الأساسية مواليد 2005/2006/2007/2008/2009 ، ايام الأحد والاثنين والثلاثاء والأربعاء من كل اسبوع ، في الساعه الثالثه والنصف عصرا ، وتبدأ الاختبارات يوم 8/7/2018 وذلك علي مجمع ملاعب الناشئين بالنادي ، وتقدر قيمه التذكرة عشرون جنيها أيضا تباع داخل النادي في أيام الإختبارات.



