وزير الأوقاف: ١٥٠٠ جنيه قيمة صك الأضحية هذا العام
السبت 07/يوليه/2018 - 02:25 م
محمود الجلاد
أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين للتعاقد على ٢٠٠ طن لحوم كمرحلة أولى لمشروع صكوك الأضاحي.
وأضاف "جمعة"، خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بمسجد النور بالعباسية، أن قيمة الصك هذا العام ١٥٠٠ جنيه وستكون الصكوك متوفرة في جميع فروع بنك مصر والبنك الأهلي بالإضافة الىمديريات الأوقاف وادارات الأوقاف على مستوى الجمهورية.
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