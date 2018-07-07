وزير الأوقاف: ١٥٠٠ جنيه قيمة صك الأضحية هذا العام

أعلن الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، أنه سيتم توقيع بروتوكول تعاون مع وزارة التموين للتعاقد على ٢٠٠ طن لحوم كمرحلة أولى لمشروع صكوك الأضاحي.



