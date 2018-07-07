عاجل.. إلغاء الفائدة عن الحسابات البنكية الأقل من ٣ آلاف جنيه





كشف مصدر مسئول ببنك مصر، أن البنك سيقرر رفع "الفائدة" تمامًا عن الحسابات البنكية التي لا تتجاوز أرصدتها الـ 3000 جنيه، خلال الفترة المقبلة.





وأوضح المصدر لـ"الفجر"، أن الغرض من القرر إعادة تقسيم "الفائدة" على حسابات التوفير للشرائح المرتفعة، بحيث يتم تقليص الحسابات ذات الشريحة الدنية؛ ليزيد العائد كلما ارتفعت قيمة المدخرات في الحساب.





وأضاف، أن هذه الخطوة تأتي أيضًا لتقليل تكلفة نقل الأموال على البنوك حيث أن المليون جنيه الواحد تكلفة نقله ٤٠٠ جنيه، فضلاً عن زيادة أسعار الأوراق والأحبار وغيره.





وأشار إلى أن القرار سيتم تطبيقه رسميًا خلال أيام بصدور منشور رسمي لجميع أفرع البنوك بشتى أنحاء الجمهورية.