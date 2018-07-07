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تحصين 8353 من رؤوس الأبقار بمغاغة بالمنيا

السبت 07/يوليه/2018 - 02:19 م
تحصين 8353 من رؤوس الأبقار بمغاغة بالمنيا
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احمد الخميسى
 

تواصل مديرية الطب البيطري بالمنيا، بالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز مغاغة أعمال تحصينات رؤوس الماشية ضد مرض الجلد العقدى بقرى المركز.

وأعلن مجدي نصر رئيس المركز، أنه تم تحصين 810 من رؤوس الأبقار ليصبح إجمالي ما تم تحصينه حتى الآن 8353 على أن تواصل حملة التحصينات باقي أعمالها.

يأتى هذا بالتزامن مع حملات مديرية الصحة لتطهير ورش القرى ضمانا للقضاء على مسببات الأمراض بالتعاون مع مديرية الطب البيطرى والأجهزة المعاونة للمرور على المنازل بالقرى، كما أنه جارى رش أماكن تواجد الناموس ومداخل القرى والترع والمصارف من خلال الطب الوقائي بالمنيا.
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