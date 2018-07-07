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إزالة 45 حالة تعد على الأرض الزراعية بمغاغة في المنيا

السبت 07/يوليه/2018 - 02:15 م
إزالة 45 حالة تعد على الأرض الزراعية بمغاغة في المنيا
إزالة تعديات
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احمد الخميسى
 
أزالت الوحدة المحلية لمركز ومدينة مغاغة بالمنيا عدد 45 حالة تعد بالبناء على الأراضي الزراعية خلال حملة لإزالة التعديات بقرية دهروط.

قال مجدى نصر رئيس مركز مغاغة إنه تم ازالة جميع عدد 45 حالة تعدٍ على أرض زراعية بمساحة 20 قيراطا و6 أسهم منها 4 حالة إزالة ائتمان بمساحة 15 قيراطا و6 أسهم وعدد 5 حالات إصلاح زراعي بمساحة 5 قراريط.
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