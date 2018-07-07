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برلماني يطالب بحملة قومية لعلاج مرضى ضمور العضلات

السبت 07/يوليه/2018 - 02:15 م
برلماني يطالب بحملة قومية لعلاج مرضى ضمور العضلات
النائب مجدي مرشد
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إسلام شعراوي
 
طالب النائب مجدي مرشد، عضو مجلس النواب بحملة قومية لعلاج مرضي ضمور العضلات، تكون مماثلة للحملة التي تبنتها الدولة لعلاج فيروس "c".

واقترح أن تساهم الجمعيات الأهلية والمجتمع المدني في تمويل الحملة، وتكون إدارتها مسئولية الحكومة مباشرة، مشددا على أهمية عمل حصر شامل ودقيق لمرضي ضمور العضلات، متوقعا أن يكون عددهم في حدود 150 ألف مريض، وليس 700 ألف كما هو متداول حاليا.

المزيد عن: مجلس النواب علي عبد العال ضمور العضلات النواب
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