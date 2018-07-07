البرلمان يؤجل مناقشة عدد من القوانين لدور الانعقاد الرابع

أعلن المهندس علاء والي، عضو مجلس النواب، أنه بات في حكم المؤكد تأجيل البرلمان مناقشات عدد من مشروعات القوانين المهمة التى تناقش باللجان النوعية إلى دور الانعقاد الرابع للمجلس نظرًا لمناقشة البرلمان تقرير اللجنة الخاصة للرد على بيان الحكومة يوم الأحد 15 يوليو الجارى، وبناءً عليه يوافق مجلس النواب على منح الثقة لحكومة الدكتور مصطفى مدبولى أو حجبها وفقًا لنص المادة 146 من الدستور‏، والمادة 126 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب.





وأكد "والى"، أنه وفقًا لنص المادة 115 من الدستور فإن دور الانعقاد الحالي أوشك على الانتهاء واستكمل المدة المحددة لانتهائه وهى مدة الـ 9 أشهر على الأقل، حسبما جاء بنص المادة، وبذلك يتم تأجيل مناقشة عدد من مشروعات القوانين إلى دور الانعقاد القادم وعلى رأسها مشروعات قوانين "التصالح فى مخالفات البناء، والبناء الموحد رقم 119 لسنة 2008، والإجراءات الجنائية، والإدارة المحلية، والعمل، وغيرها من المشروعات الهامة داخل اللجان النوعية للمجلس.





وأوضح أن قانون التصالح فى مخالفات البناء يحتاج إلى دراسة كافية ومزيد من الوقت لارتباطه وتداخله مع مشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة، حيث إن قانون التصالح فى مخالفات البناء كان الهدف من صدوره هو التصالح فى المخالفات الواقعة داخل الحيز العمرانى فقط، وبذلك تكون المخالفات الأخرى الواقعة خارج نطاق الحيز العمرانى معلقة ولم يعرف مصيرها من جانب الدولة، خاصة الواقعة فى نطاق الزراعة والمتخللات.





وقال "والى": "أما بالنسبة لمشروع قانون البناء الموحد رقم 119 لسنة 2008 فهو لا ينص على التصالح إطلاقًا بشأن أي مخالفات وقعت سواء داخل الحيز العمرانى أو خارج الحيز العمرانى، وبذلك يتطلب الأمر إعادة دراسة كافية لمشروعى القانونين حتى يتم خروجهما وصدورهما بالصيغة التى تخدم المصلحة العامة، خاصة تسهيل إجراءات الحصول على تراخيص البناء والقضاء على أي مخالفات جديدة تطرأ خلال الفترة القادمة".



