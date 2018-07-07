"برلماني" يتقدم ببيان عاجل حول حملات الإزالات بشرم الشيخ

تقدم النائب عطية موسى جبلى، عضو مجلس النواب عن "جنوب سيناء"، بيانا عاجلا إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الإسكان ووزير التنمية المحلية وفقًا للمادة 134 من الدستور والمادة 215 من لائحة مجلس النواب بشأن حملات الإزالات المستمرة بشرم الشيخ، بالمخالفة للبروتوكول الموقع بين محافظة جنوب سيناء وصندوق تطوير العشوائيات، ما أدى إلى إلحاق ضرر كبير بالمواطنين.





وقال جبلي، إنه رغم توقيع بروتوكول لوقف الإزالات، إلا أن حملة الإزالات ما زالت مستمرة بالمخالفة للقانون، والمواطنين يستغيثون بالمسئولين بحى البيضة بمدينة دهب وقرية الرويسات.



