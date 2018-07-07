وكيل مجلس النواب: برلمان الطلائع نموذج تدريبي مناسب لأبنائنا لممارسة المهارات السياسية

قال السيد الشريف، وكيل أول مجلس النواب، إن برلمان الطلائع "نموذج تدريبي مناسب لأبنائنا لممارسة المهارات الهامة، والسياسة العامة للدولة تقوم على الاهتمام بالمواطن المصري فى جميع مراحل حياته، ولا سيما مرحلتى الطلائع والشباب، خاصة أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أكد فى بيانه أمام البرلمان أن نضع بناء الإنسان المصري على رأس أولوياتات الدولة المصرية خلال المرحلة القادمة، وأن يتم بناؤه على أساس شامل ومتكامل وبدنيا وعقليا وثقافيا وشرائح الطلائع والشباب تأتى على القمة من الشرائح العمرية للمواطنين".



وأضاف خلال كلمته بالجلسة الختامية لبرلمان الطلائع تحت عنوان "نواب بكره.. أمل ومستقبل مصر" اليوم السبت بقاعة مجلس الشورى "سابقًا"، بحضور الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، أن السياسة العامة للدولة تستهدف الوصول والتعبير عن أكبر عدد ممكن من طلائع وشباب مصر، فى القري والمدن من مختلف المستويات الاجتماعية لتوسيع المشاركة الإيجابية لديهم وتنمية مهاراتهم على العمل الجماعي الخلاق.



وأوضح أن برلمان الطلائع يهدف إلى ترسيخ الهوية الثقافية والحضارية من خلال تفعيل دور المؤسسات الثقافية ونشر ثقافة الابتكار والعلوم، وتصحيح المفاهيم الخاطئة وحماية المجتمع من التطرف الفكرى واستعادة منظومة القيم الإنسانية، وترسيخ أسس الولاء والانتماء والمواطنة وتعزيز دور مصر الريادى فى نشر سماحة الإسلام.